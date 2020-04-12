كشافة كنيسة العذراء مهمشة تفتقد الأسر في المنازل وتوزع قربانة لـ"البركة"

نظمت المجموعة الكشفية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية، اليوم جولة لافتقاد مجموعة من الأسر وتقديم قربانة لهم لادخال روح البهجة والتعزية بالتزامن مع الاحتفال ب"أحد الشعانين" بعد أن أدت الظروف التى يشهدها العالم وبلادنا مصر إلى تعليق الصلوات الطقسية وكافة الأنشطة للوقاية من فيروس كورونا.

واتخذ أعضاء المجموعة كافة احتياطات السلامة لتجنب نقل اى عدوى، حيث ارتدي كافة المشاركين في عملية الافتقاد القفزات والكمامات واقتصر الافتقاد على طرق الأبواب وتقديم القربان لنحو 500 أسرة دون الدخول إلى المنزل.

مبادرة المجموعة الكشفية بكنيسة العذراء مريم بمهمشة تمت تحت رعاية الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، حيث يهدف قادة المجموعة وأعضائها استمرار ربط الأطفال والشباب بالكنيسة في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة وإيقاف كافة الفعاليات خلال الفترة الحالية.

يرأس المجموعة الكشفية الكابتن جورج غالي ويعاونه مجموعة من القادة والمساعدين وهم، يوسف راضي وريمون تواب وسامح نصر وماجد جميل وجوزيف رمسيس وعوض غطاس ونيفين روماني وروماني عبيد، حيث اعتادت المجموعة الكشفية بالكنيسة على تنظيم كافة الفعاليات الكنسية في مختلف المناسبات وتأمين مداخل الكنيسة ومساعدة المصليين على الجلوس إلى جانب تجهيز وتحضير كل ما يتعلق بالنظام داخل الكنيسة.

ومن المقرر أن تقوم المجموعة الكشفية بناء على توصية نيافة الأنبا مارتيروس بتكرار عملية توزيع القربان ومياه اللقان لمجموعة من الأسر وذلك يوم الخميس المقبل "خميس العهد"، أكد جميع قادة وأعضاء المجموعة طالبين من الله أن تمر تلك الفترة الصعبة على بلادنا وأن نعود إلى كنائسنا بخير وسلام، رافعين الصلوات من أجل أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل سوء.