استعدادًا لحلول رمضان.. برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن 20% زيادة فى معدل استهلاك المصريين خلال فترة حظر كورونا ليست مقلقة بسبب حلول شهر رمضان الكريم وشراء المواطنين عدد كبير من المونتجات والسلع.





وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تواجد المواطنين فى المنازل يساهم فى زيادة معدل استهلاك السلع إضافة الى حلول شهر رمضان الذي من المحترم ان يصل معدل إستهلاك السلع لـ 30%.





وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الى أن هناك بعض المواطنين ايضا يقومون بتخزين السلع والمنتجات خوفًا فيروس كورونا وخوفًا من نقصها فى الاسواق، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسيى أكد أن هناك إحتياط استراتيجي موجود فى أي وقت، مطالبًا بتشديد الرقابة على الاسواق إستعدادا لحلول شهر رمضان، وللتصدى لعمليات غش السلع والمنتجات.





وكان ذلك بعد أن أ كد عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، لـ"صدى البلد"، أن السوق مستقرة سعريا وهناك توافر للسلع في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك مخزون ا آمنا من السلع.





وقال إن المصانع والشركات الغذائية قادرة على استيعاب احتياجات السوق، ولا يوجد أى تأثير سلبى عليها، خاصة أن هناك مخزونا من السلع لديها، موضحا أن زيادة الاستهلاك بسيطة، حيث إنه على سبيل المثال من كان يسحب 2 كيلو من أى سلعة خلال فترة الحظر، أصبح يسحب 5 كيلو.



