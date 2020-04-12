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تعليم

10 مبادرات تطلقها جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:40 م
مبادرات جامعة حلوان
مبادرات جامعة حلوان لمواجهة كورونا
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كريم ناصر
اطلقت جامعة حلوان العديد من المبادرات لموجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، وذلك مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية، وتفعيل منظومة التعليم عن بعد لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الصحة العامة وسلامة الطلاب، حيث اطلقت الجامعة 10  مبادرات لمواجهة الفيروس والتواصل الدائم مع الطلاب واستكمال العملية التعليمية عن بعد ومن هذه المبادرات :

1- معاك اون لاين خليك فى البيت التى اطلقتها كلية الفنون الجميلة بهدف طمٱنة الطلاب و المتابعة الدائمة لحالاتهم اون لاين

2- تقديم طلاب كلية التربية الموسيقية العديد من المقطوعات التى تحث المواطنين على البقاء بالمنزل مثل #خليك_فى_البيت و كورنيلا

3- جاهزين متطوعين لخدمة بلدنا مش خايفين ، و التى اطلقتها كلية الطب  تلية لنداء الوجب بتطوع طلاب الكلية للخدمة بمستشفيلت الحجر الصحى  .

4-تطبيقية اون لاين ، و التى تهدف لعرض المواد التعليمية للكلاب عبر منصات التعليم عن بعد

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5- اطلق القطاع الطبى ايضا مبادرة لانتاج الكمامات بمستشفى بدر لخدمة المجتمع

6- دعم العمالة اليومية و التى اطلقها قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة و مركز رصد ، بهدف توزيع مواد غذائية على المواطنين بالمناطق المتضررة

7-مبادرة احنا معاك التى اطلقتها كلية الفنون التطبيقية لتوفير كافة احتياجات المناطق العشوائية

8- مبادرة لتصنيع الملابس الوقائية للاطباء بمستشفيات الحجر الصحى

9- خليك بالبيت و المكتبة بين اديك ، توفير اغلب الرماجع و الكتب الطبية و العلمية اون لاين

10- مسابقات اون لاين للترفيه عن الكلاب خلال فترة تعيق الدراسة
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