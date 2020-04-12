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محافظات

إزالة 67 حالة تعد على أراضي الدولة بالخانكة في القليوبية

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:34 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إبراهيم الهوارى

شارك عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة عزبة الكويتى بالجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وتمت إزالة أكثر من 67 حالة على مساحة 10.440م2 معظمها من المسلحات الخرسانية.


وأكد المحافظ، أن التعديات على الأرض الزراعية بعزبة الكويتى على جانبى محور الطوارئ كلها أنشأت بالمخالفة وبدون ترخيص ولن يتم التهاون فى أى مخالفة وستتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأرض الزراعية والقضاء على العشوائية فى البناء؛ فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التعامل بحسم والعمل على منع أى بناء عشوائى أو مخالف خلال هذه الفترة.


وخلال الحملة توجه المحافظ بالشكر إلى مدير الأمن وجميع القوات والتشكيلات المشاركة فى الحملة على جهدهم الدءوب فى تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة وإصرارهم على تنفيذ واستكمال الحملة رغم اعتراض أصحاب المخالفات وذلك لتنفذ القانون وحماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدى عليها.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإحالة المتعدين للنيابة ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

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