الهيئة الإنجيلية تنفذ مبادرة "إيد واحدة في الأزمات" بقريتي دير درنكة ودرنكة الجديدة في أسيوط

نفذ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية فعاليات اليوم الثالث لمبادرة "إيد واحدة في الأزمات" بالتعاون مع بيت العائلة بأسيوط وجامعة أسيوط واتحاد شباب درنكة بمشاركة القيادات الدينية و الشعبية بقريتي دير درنكة ودرنكة الجديدة.

وشهد اليوم توزيع 300 شنطة وقائية تحتوي على أدوات تعقيم وأدوات نظافة شخصية مع بعض المواد الغذائية.

كذلك تم عمل حملة توعية بكل شوارع القريتين بمشاركة طبيبة الوحدة الصحية، وتضمنت الحملة الحديث عن عدة نصائح إرشادية للمواطنين من خلال مكبرات الصوت عن أهم إجراءات الوقاية والحماية والنظافة الشخصية، وضرورة البقاء بالمنزل، وتم رسم بعض العلامات بالأماكن التي تقدم خدمات لأعداد كبيرة من المواطنين للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأفراد وتوعية العاملين على تطبيق هذه القواعد.

يأتى ذلك بالتوازي مع عمل حملات تعقيم شاملة لكل شوارع وواجهات البيوت ووسائل النقل والمنشآت الحكومية.

كما شهدت الحملة استلام الأعمال الفنية المقدمة من الأطفال، التي شملت رسائل توعية للوقاية ورسائل للتمسك المجتمعي وحملت بعض التصميمات رسائل الحب والطمأنينة والتضامن مع المرضى.

ونجحت المبادرة في أن تحفز طاقات الشباب للتطوع والعمل المجتمعي وألهمت القيادات الطبيعية للتكاتف لعبور الأزمة وهو ما يعد الانطلاقة الحقيقية.