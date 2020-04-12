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محافظات

حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:26 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا و مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 87 حالة تعدي.


وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 14 حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف وقنا وقوص بمساحة إجمالية  2240 متر مربع وإزالة 4 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركز فرشوط بمساحة 7 أفدنة و3 أسهم، وإزالة 57 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقـفط وقنا ونقادة وقوص بمساحة إجمالية 2 فدان و10 قراريط و11 سهم، بالإضافة إلي إزالة 12 حالة مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 1650 متر مربع بمركز قنا.


وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.


وأشار محافظ قنا، إلي أنه سوف يتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا
حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا
حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا
حق الشعب.. استرداد 7 أفدنة و2240 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة في قنا
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