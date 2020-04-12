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لن يتم صرف المنحة إلا بعد 3 خطوات.. تعرف عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب - أسامة علي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة سيتم عبر 5600 منفذ لمكاتب البريد و600 مدرسة ومركز شباب وفروع البنك الزراعي.

وأضاف عمرو طلعت، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج  "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صرف منحة الـ 500 جنيه ستكون عبر الرسالة النصية والرقم القومي".

ونصح وزير الاتصالات، المواطنين، بأخذ البطاقة الشخصية أصل وصورة، لأنه سيتم تسليم المنحة بموجب هذه البطاقة، موضحا "لن يتم صرف المنحة إلا بعد ثلاث خطوات، وهي البطاقة الشخصية الأصل وصورتها، والتليفون المحمول لكي يرى المسؤول عن صرف المحنة، الرسالة النصية".


وكشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد صرف المنحة الشهرية؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وتقدر الإعانة 500 جنيه شهريا، كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم اتباع إجراءات هدفها الوقاية أثناء عملية الصرف؛ لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف "سعفان"، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش آليات صرف منحة الـ 500 جنيه، وتم التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على المنحة قاربت على مليوني مواطن، وبعد التحقق من البيانات تبين أن بعضهم يملك حيازات زراعية، والآخرون أموات.


وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيتم بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.


وتابع "سيتم إرسال رسالة نصية إلى مستحقي صرف منحة الـ 500 جنيه تتضمن موعد ومكان الصرف سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعى".

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