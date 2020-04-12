AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواجهة كورونا.. علوم بنها توفر كحول "جل" بأسعار مخفضة

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:35 م
عبوات الكحول والمطهرات
عبوات الكحول والمطهرات
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلنت كلية العلوم بجامعة بنها بدء تصنيع وطرح كحول جيل تركيز 70% كمطهر آمن ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت الدكتور نهاد محمد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة إن الإنتاج يتم تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور لطفي أبوسالم عميد  الكلية.

اقرأ أيضا:
الأعلى للجامعات يحسم مصير وموعد الامتحانات السبت المقبل
جامعة عين شمس تواجه فيروس كورونا بكل إمكانياتها

وأضافت أنه جرى إنتاج مطهر كحول جيل بكلية العلوم عبوة 125 مل بسعر 30 جنيها، بالإضافة إلى توفير منتجات الكلور والديتول للتطهير والتعقيم ومسح الأرضيات  وديتول طبي وهاند سوب للتعقيم بالنسبة للمستشفيات والأطباء والأماكن العامة والخاصة.

وتابعت أنه من المقرر توفير المنتجات والكحول في منفذ بمقر الكلية خلال الأيام القليلة المقبلة وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين بالكلية وكليات الجامعة والمواطنين بأسعار التكلفة مشيرة إلى أن الإنتاج تم تصنيعه بطريقة آمنة عن طريق أساتذة الكلية وبإمكانيات ذاتية تضمن تحقيق مواصفات عالية الجودة أعلى من المنتجات المثيلة في السوق حاليا.

Advertisements

ترشيحاتنا

والدة نيمار تتزوج من شاب عمره 22 عاماً.. واللاعب يرد

إنبي يحسم الجدل حول التعاقد مع صالح جمعة

أول رد فعل لـ عبد الله السعيد بعد انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

لاعب الزمالك على وشك الرحيل بسبب قرار اتحاد الكرة

عداد كورونا : إصابة 2065 و 159 حالة وفاة في مصر (بيان وزارة الصحة)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

تجريدي ده يا خلف .. تعرف على خصائص المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي وأسرار اتهامها بعدم الفهم