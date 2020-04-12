لمواجهة كورونا.. علوم بنها توفر كحول "جل" بأسعار مخفضة

أعلنت كلية العلوم بجامعة بنها بدء تصنيع وطرح كحول جيل تركيز 70% كمطهر آمن ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت الدكتور نهاد محمد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة إن الإنتاج يتم تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور لطفي أبوسالم عميد الكلية.

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وأضافت أنه جرى إنتاج مطهر كحول جيل بكلية العلوم عبوة 125 مل بسعر 30 جنيها، بالإضافة إلى توفير منتجات الكلور والديتول للتطهير والتعقيم ومسح الأرضيات وديتول طبي وهاند سوب للتعقيم بالنسبة للمستشفيات والأطباء والأماكن العامة والخاصة.

وتابعت أنه من المقرر توفير المنتجات والكحول في منفذ بمقر الكلية خلال الأيام القليلة المقبلة وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين بالكلية وكليات الجامعة والمواطنين بأسعار التكلفة مشيرة إلى أن الإنتاج تم تصنيعه بطريقة آمنة عن طريق أساتذة الكلية وبإمكانيات ذاتية تضمن تحقيق مواصفات عالية الجودة أعلى من المنتجات المثيلة في السوق حاليا.