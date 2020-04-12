شاهد.. طلاب المدارس يقدمون أغنية عن كورونا تحت إشراف وزارة التعليم





وكانت هذه الاغنية فكرة و إشراف الدكتورة ايمان حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم ، وإنتاج الدكتور هيثم فتح الباب ممثل أصحاب المدارس الخاصة ، وتأليف محمد عبد المعطي ، وإخراج عاطف العجمي مدير عام الانشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم.





ومن أبرز كلمات هذه الأغنية ما يلي:

خليك معايا و خد في بالك .. ماهو أصل حالي هو حالك

قبل اما نصرخ كلنا و نقول غيتونا .. نفهم و نوعى في حربنا ضد الكورونا

في البداية الوقاية .. والوقاية بتبتدي بغسيل ايدينا

وفي البداية الوقاية .. الصحة تاج ملكنا نشيله في عينينا

والنضافة جوة بيتنا شئ مهم .. بالديتول والخل وايثيل الكحول

واما نعطس نعطس في الكوم .. بدل ما نعدي أب أخ أم

ابعد خطاوي أد متر .. البعد بيننا يبقى ستر

وعشان كدة وزارتنا قالت قررت .. ناخد اجازة ولو شوية ونبعد ولادنا عن الاذية .. ولا يوم نلقى الولاد الحالة بيهم اتدهورت

الخطورة في الاستهانة .. اللي استهان بالطبع عانى

قام عدد من طلاب المدارس بإشراف وزارة التربية والتعليم ، بإعداد وتصوير وتقديم أغنية خليك مكانك للتوعية بضرورة الحذر أثناء فترة انتشار فييروس كورونا المستجد.