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اقتصاد

أرامكو السعودية تصدر أسعار النفط لشهر مايو غدا

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:00 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
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وكالات
أرجأت شركة أرامكو السعودية، إعلان أسعار البيع الرسمية لشحنات مايو من النفط الخام إلى يوم غد الاثنين، بعد محادثات جرت الأسبوع الماضي مع المنتجين العالميين لخفض الإنتاج، على أن من المرجح أن تعلن أرامكو السعودية الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

كانت شركة النفط الوطنية أرامكو أجلت إصدار الأسعار لحين إجراء محادثات رتبتها الرياض يوم الخميس أسفرت عن اتفاق أولي واجه عقبة بعد أن استكثرت المكسيك نصيبها من خفض الإنتاج المقترح، وجرت محادثات إضافية لوزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة لكنها لم تفرز اتفاقا على تخفيضات الإنتاج.

عادة ما تصدر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية يوم الخامس من كل شهر، وهي التي يتحدد على أساسها الاتجاه العام للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على إمدادات تتجاوز 12 مليون برميل يوميا تتجه إلى آسيا، وكانت تخفيضات إنتاج منسقة بين أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، في إطار التحالف المسمى أوبك+، قد انتهت الشهر الماضي بعد أن ظلت قائمة لأكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الرياض وموسكو بعدها إنهما تستهدفان زيادة المعروض، في تحرك ضغط على الأسعار المتضررة أصلا من الإغلاقات الشاملة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد والتي عصفت بالطلب على الوقود.
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