تعالى معانا .. جولة افتراضية لمقابر كوم الشقافة الأثرية

استمتع بجولة افتراضية جديدة لمقابر كوم الشقافة في محافظة الإسكندرية، تأتي هذه الزيارة الافتراضية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





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تعتبر مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية من بين الآثار الأكثر روعة وجمالًا والأفضل حفظا من العصر الروماني في مصر "30 ق.م - 395 م"، يؤدي الدرج الحلزوني إلى حوالي 20 مترًا تحت سطح الأرض، حيث يمكن رؤية توابيت مزينة بأكاليل من أوراق العنب، وعناقيد العنب، ورؤوس الميدوسا، بالإضافة إلى اللوكلي "نيشات صغيرة الدفن المستطيلة المنحوتة في الجدران المستخدمة في الدفنات"، وكذلك نيشات أخرى مربعة صغيرة منفذة في الجدران حيث تم وضع الأواني التي تحتوي على بقايا الجثث.





وهنا أيضا يمكن رؤية بعض أفضل الأمثلة للاختلاط الثقافة المصرية والرومانية اليونانية. تم تزيين الغرفة الرئيسية بالنقوش التي تصور المناظر المصرية القديمة، ولكن يتم تنفيذها بأسلوب الفن الكلاسيكي:





يتم إجراء الطقوس الجنائزية على مومياء الإله أوزوريس من قبل الإله أنوبيس برأس ابن آوى، الذي، مع ذلك، يصور مرتديا ملابسا كلاسيكية، وكذلك حورس برأس الصقر وتحوت برأس أبو منجل على جانبيه.



