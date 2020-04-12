يستمر لمدة ٣ أيام.. الجيزة تكشف سبب القطع العرضي بشارع البحر الأعظم

أكدت اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن القطع العرضي بشارع البحر الأعظم في المنطقة الواقعة أمام محطة مياه جزيرة الدهب، بسبب تنفيذ أعمال حفر لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن تلك الأعمال التي بدأت من اليوم، من المقرر لها أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ تلك الأعمال من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي طوال فترة الاعمال .

وأكد أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية .

وأوضح أن محافظ الجيرة شدد على كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بمتابعة الأعمال والتأكد من الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة مع سرعة رد الشئ لأصله .