رئيس وزراء البحرين يبث بشرى بشأن فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الخطوات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية مثمرة، وبثت الطمأنينة في نفوس الجميع.





وبحسب وكالة الأنباء البحريني "بنا"، قال بن سلمان إن "الأمل كبير في تجاوز هذا الظرف الطارئ بفضل وعي أبناء شعب البحرين والمقيمين وتكاتفهم جميعًا".





ووجه آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية المختصة إلى زيادة الاستعدادات والاحتياطات التي تسهم في جعل الوضع الصحي العام مطمئنًا، داعيا إلى تبني الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس خاصة بين فئات العمالة الوافدة عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم.





وأشاد رئيس الوزراء البحريني بالشراكة المجتمعية وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض والعمل على جعل البحرين خالية منه، مشيرا إلى أن جميع الاجراءات الاحترازية والقرارات التي تم اتخاذها وتطبيقها غايتها الحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.





وأضاف:"إننا نقدر عاليا ما أبداه أبناء البحرين من تعاون ووعي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فلهم منا كل الشكر والتقدير".





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 558 شخصا.



