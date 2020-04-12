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سيارات

جيب ليبرتي أيقونة الدفع الرباعي.. سعر خرافي

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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أماني نوار
يعاني السوق المصري للسيارات حاليا من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا مما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.


وتعتبر سيارة  جيب ليبرتي موديل 2016 من أفخم السيارات والاقوى في فئة الدفع الرباعي حيث وصل سعرها إلى 800 الف جنيه.
 

تعد سيارة جيب ليبرتي مناسبة للقيادة اليومية ومغامرة نهاية الأسبوع، حيث تجعلك تستمتع برحلة رائعة ومرحة.


إنها ذات مظهر رائع يبرز من بين الحشود، إنها ليست فقط ذات مظهر رائع ولكنه يجعلك تشعر أنت والركاب بالراحة أثناء القيادة.


لديها مساحة تخزين أكبر مع تغطية في الخلف مما يجعلها مناسبة للمغامرة والرحلات البرية.


تحتوي سيارة جيب ليبرتي على مقاعد مريحة ومحرك أقراص 4 * 4 ممتاز يمكنه المناورة في أي تضاريس (الطين والثلوج والمناطق الزلقة والطرق الصخرية) كما أنه يتمتع بمعالجة أفضل في الطريق السريع.


تستخدم تقنية متطورة مع Garmin GPS Navigation و Sirius Travel Link و Sat Radio و Auto lights وتخزين موسيقى HDD. 

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