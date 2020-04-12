الفيومي : الحرية المصري ينظم حملات رش وتطهير بعدد من قرى ومراكز القليوبية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، إنه تم تنظيم عدد من الحملات ضمن مبادرة الحزب لتعقيم وتطهير قرى مركز ومدينة طوخ، ضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بانطلاق حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتى تستهدف المعرفة بطرق الوقاية وتطهير وتعقيم عدد من المؤسسات والأسواق والمناطق الحيوية.





وأضاف الفيومي، أنه تم تعقيم وتطهير عدد من الشوارع ودور العبادة بطوخ، وذلم بالمساهمة مع الجهات التنفيذية لحملات التعقيم، مشيرا إلي أنه تم توزيع فلايرات التوعية الخاصة بالحملة ضمن الاجراءات الوقائية وكيفية الحماية من الإصابة.



