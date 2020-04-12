القمص عبد المسيح بسيط: نصلي من أجل مصر ونحتفل بعيد القيامة وصوم رمضان .. فيديو

قال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد ، إن الأقباط في مصر في حالة حزن شديدة لأن اسبوع الالام بالنسبة لنا هو أقدس أيام السنة.





وأضاف عبد المسيح بسيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: أننا حرمنا من الكنائس بسبب كورونا ونتابع الاحتفالات من خلال التليفزيون كما أن الاحتفالات تقام بعدد بسيط لا تتجاوز 20 فرد بالإضافة إلى قداسة البابا .









واوضح عبد المسيح بسيط، أن شعورنا أننا جالسين في البيوت وليس الكنائس تسبب لنا في تعب نفسي ولكن هذا لمصلحة الشعب المصرى كلة حتي لا يصاب احد بفيروس كورونا .









وتابع : نصلي كل يوم من اجل مصر ومن أجل العالم حتى يرفع عنا "الله " هذه الغمة ونحتفل بعيد القيامة وصوم رمضان سويا في سلام ومحبة .





واستكمل : لدينا نظام لأنه إذا اصدر المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا قرار لا يمكن لأحد ان يخالفه .



