AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط 6 شاحنات بصل مخبأ لبيعه فى السوق السوداء بالسعودية

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:32 م
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية تضبط شاحنات بصل
Advertisements
ميـــس رضــا
ضبطت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، 6 شاحنات محمّلة بـ كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين، كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.


ونشرت التجارة مقاطع  من عملية ضبط الشاحنات المحملة بالبصل، فيما شدد متحدث الوزارة، عبدالرحمن الحسين، على أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر.


وكانت اسواق المملكة العربية السعودية شهدت نقصا حادا فى كميات البصل تحديدا في محافظتي المزاحمية ومرات التابعتين لمنطقة الرياض، بعد ان ضربت الأزمة قبلها أسواق الكويت.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">&quot;التجارة&quot; تضبط اليوم 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها..<br>تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.<br><br>تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. <a href="https://t.co/z3NiTvEJa6">pic.twitter.com/z3NiTvEJa6</a></p>&mdash; وزارة التجارة (@MCgovSA) <a href="https://twitter.com/MCgovSA/status/1249385544653721601?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيزنس كورونا.. إحباط بيع 650 عبوة مطهرات و60 ألف ماسك طبي في السوق السوداء

وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات البضائع بين مصر والسعودية

تموين مطروح يتابع توافر السلع وضبط الأسعار في الأسواق

أكثر من مليون كمامة.. السلطات السعودية تضبط محتكرين لـ ماسك كورونا

75 ألف جولة رقابية وضبط فوق الـ8600 مخالفة خلال شهر في السعودية

أخبار السعودية اليوم: تخفيض إنتاج النفط 23%.. الغذاء والدواء تحذر من نوع جل معقم لليدين.. والمملكة تمد فترة عودة المغتربين بالخارج لهذا الموعد

ترشيحاتنا

شقيق المتوفاة بـ كورونا يكشف تفاصيل صادمة عن رفض أهالي الدقهلية دفن جثمانها ..فيديو

بالأسماء خسائر جيش مصر الأبيض.. 44 مصابا بفيروس كورونا توفي منهم 4

والدة نيمار تتزوج من شاب عمره 22 عاماً.. واللاعب يرد

منطقة مجهولة.. بيل جيتس يشن هجوما عنيفا على حكومات العالم بسبب فيروس كورونا

قصة ممرض الأورام .. تعافى من كورونا وخشي العودة لقريته خوفا من التنمر

الرئيس السيسي يبعث ببرقيات تهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

تجريدي ده يا خلف .. تعرف على خصائص المدرسة التجريدية في الفن التشكيلي وأسرار اتهامها بعدم الفهم