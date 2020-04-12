ضبط 6 شاحنات بصل مخبأ لبيعه فى السوق السوداء بالسعودية

ضبطت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، 6 شاحنات محمّلة بـ كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها.





وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين، كما تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.









ونشرت التجارة مقاطع من عملية ضبط الشاحنات المحملة بالبصل، فيما شدد متحدث الوزارة، عبدالرحمن الحسين، على أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر.









وكانت اسواق المملكة العربية السعودية شهدت نقصا حادا فى كميات البصل تحديدا في محافظتي المزاحمية ومرات التابعتين لمنطقة الرياض، بعد ان ضربت الأزمة قبلها أسواق الكويت. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">"التجارة" تضبط اليوم 6 شاحنات محمّلة كميات كبيرة من البصل، تم إخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لبيعها بعد رفع سعرها..<br>تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.<br><br>تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. <a href="https://t.co/z3NiTvEJa6">pic.twitter.com/z3NiTvEJa6</a></p>— وزارة التجارة (@MCgovSA) <a href="https://twitter.com/MCgovSA/status/1249385544653721601?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>