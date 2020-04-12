خائف من شيء ما.. نجم يوفنتوس يكشف تفاصيل فترة الحجر الصحي

يتواجد نجم يوفنتوس آرون رامزي في إيطاليا، ويقضي حاليا مدة جديدة من الحجر الصحي، بعدما تم مده حتى 3 مايو المقبل.





ويخشى لاعب الوسط الويلزي أن يزيد وزه أثناء مدة العزل، بعدما أدمن أكل البسكويت والمقرمشات في الأيام الأخيرة.





وما زال الدوري الإيطالي متوقف لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا، وتخشى الأندية عودة اللاعبين في حالة بدنية يرثى لها بسبب الجلوس في المنزل وعدم التدرب باستمرار.





رامزي كشف تفاصيل قضائه لمدة العزل المنزلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، حيث قال: "التدرب أو الألعاب الألكترونية لا تزيد وزنك، لكن المشكلة أن زوجتي تجيد الطبخ وأنا أحب تناول الطعام، يجب أن أكون حذرا".