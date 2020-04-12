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أخبار البلد

تراجع عدد ركاب المترو اليوم تزامنا مع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:14 م
المترو
المترو
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حمادة خطاب
شهدت عربات مترو الأنفاق اليوم، الأحد، تراجعا كبيرا في عدد الركاب، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشهد قطار الخط الثانى للمترو بمحطة الخلفاوى الساعة 2 ونصف اليوم، تواجد مقاعد كبيرة فارغة على عكس المعروف عن المترو من زحام في هذا التوقيت، وهو الأمر نفسه في قطار الخط الثانى لمترو العتبة 2 ونصف ظهر اليوم، وهو الأمر نفسه بمحطات مترو الشهداء، والسيدة زينب، والعباسية.


كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أطلقت كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.


كما يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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