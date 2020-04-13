أهالى قرية الديدامون بالشرقية يشكون استمرار التكدس والازدحام فى سوق الثلاثاء

أستغاث المواطن سيف احمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إقامة سوق عشوائى فى بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية ويتم إقامته فى الثلاثاء من كل أسبوع.

وقال القارئ موضحا فى رسالته: نعانى نحن سكان بقرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية من إقامة سوق عشوائى فى القرية يتكدس به المارة والباعة الجائلون فى مخالفة صريحة لكل اجراءت السلامة والأمان والوقاية من فيروس كورونا التى أقرها مجلس الوزراء المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360