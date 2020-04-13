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بين الناس

سكان شارع إبراهيم عباس فى بولاق الدكرور يشكون انقطاع خطوط التليفون الأرضى

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عصمت عبد العزيز عبد المقصود حسن،من أهالى بولاق الدكرور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من جودة خطوط التليفون .

 

 وقال فى رسالته: نعانى من مشكلة انقطاع معظم خطوط التليفونات بالإضافة إلى الأسلاك المكشوفة بشارع إبراهيم عباس امتداد شارع عدلى عبد الشافي المتفرع من شارع ناهيا ببولاق الدكرور.

 

للتواصل مع الشاكى

01118144668

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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