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فن

سينرجي تروج لمسلسل النهاية قبل عرضه في رمضان .. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:14 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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طرحت شركة إنتاج مسلسل النهاية الإعلان التشويقي الرسمي له قبيل عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

"النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

ونشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف مؤخرا، حيث من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، نتيجة لماس كهربائي.

والتهمت النيران بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن يوسف الشريف لم يكن متواجدا أثناء نشوب الحريق وأنه بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر.

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