سينرجي تروج لمسلسل النهاية قبل عرضه في رمضان .. شاهد

ونشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف مؤخرا، حيث من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، نتيجة لماس كهربائي.





والتهمت النيران بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن يوسف الشريف لم يكن متواجدا أثناء نشوب الحريق وأنه بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر.



