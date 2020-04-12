AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج صارخ.. نوال الزغبى بإطلالة جريئة تستعرض جمالها

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:11 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نوال الزغبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول لافته.

وظهرت نوال الزغبى، ببلوزة أنيقة من الشيفون باللون الأسود الذى يبرز جمالها، ومرتديه معه بنطالا من الجلد باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو العيون، ووضعت  أحمر للشفاه باللون البيج  الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة الناعمة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الليجن الأسود .. نرمين الفقي بـ إطلالة مميزة تستعرض رشاقتها

بـ الأبيض الساطع.. نرمين الفقي بإطلالة كاجول أنيقة.. شاهد

بجمبسوت قصير.. جنى عمرو دياب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

بصحبة كلبها.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مميزة

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء لـ زوج طبيبة الدقهلية سونيا : اعتذر بالنيابة عن المصريين عن التصرف المشين

الناس عايشة في ملكوت تاني.. تعليق قوي من أحمد موسى على تجمع مواطنين بـ كمبوند في التجمع ..فيديو

أحمد موسى يشيد بموقف مصطفى مدبولي مع زوج الفقيدة سونيا عبدالعظيم

لاعب الزمالك على وشك الرحيل بسبب قرار اتحاد الكرة

أحمد موسى: شم النسيم هيكون "مهزلة".. والبعض عايش في ملكوت تاني.. فيديو

دراسة طبية جديدة تكشف عن علاج فعال في مواجهة كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صارخ.. نوال الزغبى بإطلالة جريئة تستعرض جمالها

رحيل السياسي السوداني فاروق أبو عيسى الذي عارض حكومة البشير.. بروفايل

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد