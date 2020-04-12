بمكياج صارخ.. نوال الزغبى بإطلالة جريئة تستعرض جمالها

الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول لافته.





وظهرت نوال الزغبى ، ببلوزة أنيقة من الشيفون باللون الأسود الذى يبرز جمالها، ومرتديه معه بنطالا من الجلد باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو العيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة الناعمة.

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