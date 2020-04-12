إجراء الغسيل الكلوي لـ 93 مريضا فى أول تشغيل لماكينات مستشفى إبيار بكفر الزيات

باشرت الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم المراحل الأولى لتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي ابيار المركزي بكامل طاقتها اليوم وقوتها التشغيلية بعد الانتهاء من كافة التوصيلات المطلوبة وخطوط المياه اللازمة لتشغيل جميع وحدات الغسيل الكلوي بعد نقلها من مستشفي كفرالزيات العام والتي تم تحويلها الي مستشفي للعزل والحجر الصحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية برعاية صالح مرضي الغسيل الكلوي بنطاق قرية أبيار بمركز كفرالزيات .





وكشفت مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات انه تم متابعة أول يوم لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوى التي تم نقلها من مستشفى كفر الزيات ( بعد عزلها ) حيث تم التشغيل الكامل للوحدة وتم استقبال 93مريض وإجراء الغسيل الكلوي اللازم لهم بواقع 31مريض في دورة الغسيل في المرة الواحدة حيث يتم استقبال المرضي بواقع 3دورات او شفتات خلال اليوم وتم الاطمئنان علي حالة المرضي بحضور الدكتور عبدالعال قوزع رئيس قسم الكلي بالمستشفي وتذليل اي عقبات تواجههم والتأكيد علي الالتزام بمواعيد جلسات الغسيل الكلوي المحددة لكل مريض وفق جدول معد بمواعيد محددة حرصا علي صحة المرضي وكذلك تواجد الاطباء واطقم التمريض ورفع كفاءة معمل التحاليل لاجراء التحاليل اللازمة للمرضي .





كان الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية شدد أنه تم التواصل مع مرضي الغسيل الكلوي بكفرالزيات بعد نقل وحدات الغسيل الي مستشفي ابيار المركزي لتذليل كافة المعوقات من خلال مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير وسائل مواصلات لنقل جميع مرضى الكلى فى جميع النوبتجيات والتمريض من كفر الزيات إلى قرية أبيار بمواعيد محددة لرفع المشقة عن مرضى الكلى، كما تم توفير مواتير مياه توفير لرفع المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوي.