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أخبار البلد

رئيس الوزراء لـ زوج طبيبة الدقهلية سونيا : اعتذر بالنيابة عن المصريين عن التصرف المشين

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:41 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالا تليفونيا مع الدكتور محمد هنداوي ، زوج الراحلة الكريمة الطبيبة سونيا عارف، قدم خلاله واجب العزاء فى فقيدة الوطن. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى اتصاله:أكلمك كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالى قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أى فرد بها.  

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، فى مواجهتنا لفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لجموع العاملين فى الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا. 
من جانبه تقدم الدكتور محمد رضوان بالشكر لرئيس الوزراء، ولمسئولى الحكومة بوجه عام، الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر، فرد الدكتور مصطفى مدبولى: الشرف لى أنا، وأكرر خالص العزاء، ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته
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