هذا ليس زمن الأنانية.. بابا الفاتيكان: حان الوقت لنهاية كل الحروب التي أدمت البلاد

أكد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالته صباح اليوم، الأحد، إلى العالم أجمع بمناسبة عيد القيامة المجيد، أنه أتى الوقت لنهاية كل الحروب التي أدمت العديد من البلاد.





وصرح الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، بأن هذا النداء يأتي في رسالة تشجيع من قداسة البابا فرنسيس للعالم أجمع وسط الظروف التي يمر بها بسبب وباء كورونا.





وأكد البابا فرنسيس، أن هذا ليس زمن اللامبالاة، لأن العالم كله يتألم، ولابد أن يتحد في مواجهة الجائحة، لتُخفّف العقوباتُ الدولية التي تحد من قدرة البلدان المستهدفة على توفير الرعاية المطلوبة لمواطنيها.





وتابع "ولتوضع جميع الدول، لاسيما الأشد فقرا، في ظروف تمكّنها من تلبية الاحتياجات الراهنة وذلك من خلال خفض، إن لم نقل إلغاء، الديون التي تلقي بثقلها على ميزانيات تلك الدول".





وأشار قداسة البابا فرنسيس إلى أن هذا ليس زمن الأنانية، لأن التحدي الذي نواجهه يعنينا جميعًا ولا يفرّق بين الأشخاص.





وتحتفل الكنائس الغربية اليوم، الأحد، بعيد القيامة المجيد، بينما تحتفل الكنائس الشرقية بأحد السعف الذي يعد تذكارا لدخول السيد المسيح إلى أورشليم، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد المقبل بعيد القيامة المجيد.