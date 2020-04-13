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بين الناس

أيمن يشكو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشقته ببشتيل .صور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن ايمن حضارى سعيد والمقيم فى شارع الاعتماد امبابة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بشقتة السكنية علما بأنه لا يوجد لدية أجهزة تكيف أو أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء ورغم انه تقدم بأكثر من شكوى إلى كهرباء بشتيل التبع لمحل سكنة الا أنها لم تجد استجابة وتكرر الأمر وأحضر الفاتورة بقيمة عالية فى حين ان قارئ العداد يكتب بان العداد معطل .

 

وقال فى رسالته : تأتى الفواتير الكهربائية بقيمة مرتفعة ( 600 ،800 ،1158) مع العلم اننى لا أجهزة ذات استهلاك مرتفع من الكهرباء مثل التكييف .

 

للتواصل مع الشاكى : 01124310951

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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