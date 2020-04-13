برلمانى يطالب رجال الأعمال بتقديم الدعم للعمال لهذا السبب

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بإعلان عدد من رجال الاعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، معقبا: " يستحقون أن نرفع لهم القبعة".





وقال "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك بعض رجال الاعمال غير المسؤولين والذين لم يقدموا شيئا لوطنهم ولم يساهموا فى المشاركة بتحمل أعباء الازمة ومساعدة المواطنين.





وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية رجال الاعمال الشرفاء تقديم الدعم الكامل للعمال، مؤكدًا انهم الجنود المجهولين فى الحرب وبدونهم لن تكون هناك عجلة تنمية ولا اقتصاد.





كما أشاد النائب بقرار شركة مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين المساهمة في دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال تبرعها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بـمبلغ 10 ملايين جنيه.





كانت شركة مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين قررت المساهمة في دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال تبرعها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بـمبلغ 10 ملايين جنيه.



