أسرع 1000 مرة.. مادة جديدة تزيد سرعة نقل المعلومات على أجهزة الكمبيوتر

طور باحثون تقنيون مركبا سيليكونيا ينبعث منه ضوء ساطع، يتميز بشبكة بلورية سداسية، ويسمح بتبديل التيار الكهربائي في الدوائر الدقيقة بالضوء، وزيادة سرعة تبادل المعلومات بمقدار 1000 مرة.





ووفقا لما ذكره موقع "saudi24"، أكد إيريك باكيرز "Eric Bakers"، رئيس الفريق العلمي بجامعة آيندهوفن التقنية، أن هذا المركب سيساعد في تسريع نقل المعلومات نحو 1000 مرة.





وتنتقل المعلومات في أجهزة الكمبيوتر الحالية بين عناصر السيليكون في الدوائر الدقيقة، وذلك باستخدام التيار الكهربائي عبر سلك نحاسي، والذي يسعى العلماء منذ فترة لتبديله بشعاع ضوئي باستخدام الألياف الضوئية.





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وتعد الألياف الضوئية عملية أكثر من الاسلاك النحاسية حيث لا تسخن الألياف أثناء العمل، مما يسمح بتقليل فقدان الطاقة الكهربائية ومساعدة نظام التبريد على العكل بكافأة أكبر.





وبالإضافة إلى أنه سيكون من الممكن وضع المكونات الإلكترونية بصورة متقاربة دون الخوف من ارتفاع درجة حرارةالأجهزة، حيث كلما زادت كثافة الدوائر المصغرة، كلما زادت إنتاجيتها بنفس المقاييس.