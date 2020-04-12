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وزير الإعلام : وضعنا تصورا للتعامل مع أزمة كورونا.. واستفدنا من دول سبقتنا في الإصابة.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:11 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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إبراهيم القادري
قال أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، إن مصر كانت محظوظة لأن أزمة فيروس كورونا بدأت في العالم  وضربت العديد من الدول قبل الوصول لنا وذلك لأنها أزمة عالمية . 


وأضاف هيكل خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة،: أننا انتبهنا الي ذلك ووضعنا في الحسبان ان هذه الازمة عندما تأتي مصر كيف سنتعامل معها وقمنا بوضع  سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة قبل إصابة أول حالة في مصر .


وأوضح وزير الدولة للاعلام ، أن أول اصابة حدثت في مصر كانت في منتصف فبراير والحالة الثانية ظهرت في اول مارس وهي لامرأة امريكية من اصل تايلاندى وهذه الحالة نقلت العدوى إلى 56 شخصا وبعد ذلك بدأنا في تصاعد الحالات .


وتابع أنه منذ شهري ديسمبر ويناير ونحن لدينا تصور لكيفية التعامل مع هذه الازمة وذالك لاننا استفدنا من الدول التي أصيبت قبلنا وهذا ما جعلنا نبدأ في المرحلة الأولى والتي اعتمدت علي التوعية المستمرة .


واستكمل وزير الدولة للإعلام ، أن حملة التوعية ولدت شعورا بالمسئولية لدى الناس بأن هناك ازمة عالمية كبيرة ويجب التعامل معها بناء على خطوات معينة .
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