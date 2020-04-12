جرعة واحدة فقط.. صاحب براءة اختراع دواء ايفرمكتين يكشف تفاصيل فعاليته لعلاج كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وصحاب براءة اختراع دواء ايفرمكتين، تفاصيل استخدامه لعلاج فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، مساء اليوم الأحد، إن هذا الاختراع ليس مصريًا ومُكتشف في دولة اليابان 1982، مضيفا أن "يطلع من بعض البكتريا التي تعيش في التربية اليابانة".





وأضاف رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وصحاب براءة اختراع دواء ايفرمكتين، أنه تم تطويره بعد ذلك من قبل اليابان وشركة أمريكية لعلاج بعض الأمراض الطفيلية في الحيوانات وبعد ذلك تم تطويره لعلاج الطفيليات في الإنسان، لافتا إلى أن "عمل نجاحات هايلة جدا، ويعالج أيضا بعض الأمراض الجلدية".





وتابع محيي حافظ أننا "ماشين على هذا الخيط في مصر، وعملنا براءة اختراع لعلاج أمرض الجلد من هذا الدواء وللاستخدام الجديد في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مستدركا أنه :يتم من خلال جرعة واحدة فقط عن طريق الفم، ولدينا خبرة في هذا الدواء كبيرة جدا.

وأكمل أنه جامعة مشهورة في استرالية نشرت بحثا عن أن هذا الدواء مرشح بقوة لعلاج كورونا لكن ينقصه أنه لا يوجد تجارب على الإنسان، لافتا إلى أن منظمة الغذاء الأمريكية أقرته لعلاج لـ سارس، الذي يعد أب لفيروس كورونا المستجد، وعملنا عليه في مصر لأكثر من 15 عامًا.

وأردف رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وصحاب براءة اختراع دواء ايفرمكتين: "لو عملنا تجارب للعلاج على المرضي هيكون لينا السبق، لأنه له تأثير كبير جدا على مرض سارس خلال 48 ساعة من تعاطيه".

أما عن سعره رد الدكتور، قائلا: "سعره ولا حاجة وموجود في الصيدليات لكن ليس بشكل كبير"، مؤكدا أن علينا العمل فورا على بروتوكول مع الجهات المختصة للدولة.