بقرار وزاري.. محمد حجازي مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، اليوم، عن صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بتعيين الدكتور محمد حجازى مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة المنصورة.





وأضاف الجامعة، أن القرار أصدر بتاريخ 12 أبريل الجاري، بتعيين الدكتور محمد عبد الفتاح حجازى الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات.



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وشغل الدكتور محمد حجازي، منصب مدير مركز الأورام خلال الفترة من يونيو 2016، حتى أبريل 2020، كما شغل منصب القائم بعمل المدير التنفيذى للمستشفيات خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020.