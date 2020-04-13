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مرأة

مزيج لحرق الدهون.. وعلاج سحري لأمراض عديدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يمتاز شراب الليمون والكمون بالكثير من الفوائد الغذائية العالية والمفيدة لصحة الجسم انطلاقًا من أن الكمون يحتوي على نسب عالية من العناصر وخاصة الحديد، والألياف، أمّا الليمون فهو من النباتات الحمضية المعروف باحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات وخاصة فيتامين C .


وبالتالي فان اجتماع الليمون والكمون يجمع العديد من مضادات الأكسدة، وبالتالي فإن هذا النوع من المشروب يساهم في تخفيف الوزن، وذلك لأنّ الكمون والليمون يحتويان على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، وقادرين على إعطاء الجسم الشعور بالشبع ،لا ننسى أن هذا النوع من المشروبات يساعد على تخليص الجهاز الهضمي من الغازات المزعجة، ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، ما يجعل البشرة أكثر شبابًا ونضارة وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كُلًا من الليمون والكمون.


وبالتالي فإن هذا الخليط الطبيعي يعتبر علاجًا فعالًا للبثور وحب الشباب، وعلاج بعض الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي كالمغص والإسهال، كما يمنح الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء، فالليمون من أهم الأغذية المهدئة للأعصاب وكذلك الكمون.


ويعمل هذا المشروب أيضًا على علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا، ويحمي الجسم من السرطانات ويقي العظم ويحميه من الهشاشة والأمراض كالتهاب المفاصل والروماتيزم، كما أنّهما قادران على تسكين الآلام التي قد تنتج من أمراض العظم.

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