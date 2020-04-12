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حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:09 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إيهاب عمر
لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل وسقوطها بالترعة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة البداري، تصادم سيارة ملاكي رقم "61961"، بسيارة نقل رقم"9467 هـ ل ج" وسقوطها بالترعة.

تبين من المعاينة الأولية، مصرع "أحمد.م.ك" 26 سنة، و"محمود.ن.ك" 21 سنة، وإصابة "أيمن.س.ع" 19 سنة، وتم نقل الجثتين والمصاب إلي مستشفى البداري، و تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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