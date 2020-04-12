مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل وسقوطها بالترعة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.





تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة البداري، تصادم سيارة ملاكي رقم "61961"، بسيارة نقل رقم"9467 هـ ل ج" وسقوطها بالترعة.



