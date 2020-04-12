رحيل السياسي السوداني فاروق أبو عيسى الذي عارض حكومة البشير.. بروفايل

رحل عن عالمنا اليوم السياسي المخضرم فاروق أبو عيسى رئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عن عمر يناهز 87 عاما، حيث ظهر تاريخ أبو عيسى بعمله فى المجال السياسي منذ أن انضم للحزب الشيوعي السوداني أثناء دراسته بمدرسة حنتوب الثانوية.





كان أبو عيسى مولعا بالسياسة منذ صغره، وُلد هذا السياسي فى مدينة ود مدني في عام 1933، ودرس بمدرسة النهر الأولية، التي كانت تعد المدرسة الحكومية الوحيدة في المدينة بجانب مدرسة أهلية أخرى، ومن ثم التحق بالأميرية الابتدائية بودمدني ثم مدرسة حنتوب الثانوية.





وانضم أبو عيسى في عام 1950 للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، ومن هنا واصل السياسي المخضرم رحلته السياسية حيث شارك أبو عيسى في الإضراب عن الدراسة الذي نفذه عدد كبير من الطلاب السودانيين، وذلك من أجل أن ينال الطلاب السودانيون اتحادًا عامًا، لكن المستعمر البريطاني رفض هذا الطلب، وتم فصله من المدرسة وحرمانه مع عدد من الطلاب من الامتحانات.





امتحن أبو عيسى الشهادة الثانوية في مدرسة الأحفاد بأمدرمان، ثم قرر الذهاب إلى مصر لدراسة الحقوق في جامعة الإسكندرية التي تخرج فيها عام 1957.





شارك أبوعيسى في حكومة مايو، التي جاءت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد جعفر نميري في مايو من العام 1969، بالتحالف مع قوى اليسار المكونة من الحزب الشيوعي السوداني والقوميين العرب، وتولى خلال تلك الفترة حقبة وزارة الخارجية.





وهكذا استمر تولى أبو عيسى للمناصب العامة حتى أنه في ديسمبر عام 1983، فاز ابوعيسى بمنصب الأمين العام لإتحاد المحامين العرب، خلال استقراره في مصر، حيث استمر فى تقليد المنصب والذي فاز فيه لمرات متتالية حتى عام 2003.





تعرض أبوعيسى للاعتقالات المتكررة خلال عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير وذلك لنشاطه المعارض لحكومة البشير.





وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، نعى فاروق ابوعيسى، واعتبره أحد الرموز التاريخية للنضال من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة دولة الحقوق والقانون في السودان. ولم يتوقف عن العطاء والبذل طيلة حياته.





وأوضح حمدوك أن الفقيد واجه في مسيرته السياسية الاعتقال والملاحقات بصمود وشجاعة، وناضل في جبهات عديدة وعمل لتعرية النظام البائد سياسيًا وقانونيًا في كافة المحافل، وسيبقى في ذاكرة شعبنا رمزًا ملهما وعظيما.





وقدم رئيس الوزراء العزاء لأهله وذويه وأصدقاءه الكثر ولكل من عرف فضله وطيب معشره.