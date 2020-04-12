النصر السعودي يخطط لخطف لاعب الأهلي سلمان المؤشر

بات نادي النصر السعودي قريبًا من أي وقت مضى من التعاقد مع لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من تعاقده مع الراقي مما يخول له الدخول في مفاوضات مع الأندية في حالة عدم تجديد تعاقده مع ناديه.





وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى عدم وجود نية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة بتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما خصوصًا وأنه لم يتم فتح ملف تجديده حتى الآن بالرغم من انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.





يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى قرب تعاقد نادي النصر مع المؤشر خلال الفترة الماضية خصوصًا و أنه لن يكلف خزينة النادي أي مبالغ إضافية عن تعاقده حيث سيكون انتقاله لقلعة الزعيم حرًا.





بدأ المؤشر مشواره مع الأهلي بصيف عام 2014 عندما أنتقل له من الوحدة وحقق معه 4 بطولات أهمها كان بطولة الدوري موسم 2015/2016 حيث ساهم بتتويج النادي الثالث بالدوري السعودي بعد غياب دام 32 عاما.







