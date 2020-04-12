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وزير الإعلام: هناك دول استهترت بـ كورونا والنتيجة الناس بتموت في البيوت.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:19 م
وزير الاعلام
وزير الاعلام
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إبراهيم القادري
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك دولا استهترت بكورونا وأخذت الأزمة ببساطة فأدى ذلك إلى ارتفاع الإصابات لديهم وتزداد مضاعفة الأرقام كل يوم . 

وأضاف أسامة هيكل خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هذا التزايد أدى إلى عجز المستشفيات عن استقبال المصابين وكانت نتيجة ذلك أن الناس بتموت في البيوت .


وأوضح وزير الدولة للإعلام ، أن هذه الدول كانت أقدر منا اقتصاديا ولديها قدرات وإمكانيات أكثر منا بكثير.

وتابع أسامة هيكل ، أن ماحدث هو أن النظام الطبي في هذه الدول يستوعب أكثر من حالة في اليوم وعندما تصاعدت أرقام الإصابات عجزت المستشفيات عن استقبال الحالات.


واستكمل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة المصرية كانت منتبهة إلى كل هذا وبدأنا بالدخول في اجراءات اخرى هي التي نطبقها الآن.
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