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أخبار العالم

وسط انتقادات لتعامله مع أزمة كورونا.. ماكرون يستعد لإعلان إجراءات أكثر صرامة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:24 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رحيم يسري
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلقاء خطاب حاسم غدا، الإثنين، حول تداعيات أزمة جائحة كورونا، وسط تساؤلات كثيرة لدى الفرنسيين حول ما سيفعله الرئيس الشاب أمام أزمات عدة تضرب بلده والبلدان المجاورة.

ووفقًا لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، فإن ماكرون سيطلب من الفرنسيين الالتزام بإجراءات جديدة، بما في ذلك تمديد فترة العزل المفروضة لفترة طويلة.

الرئيس الذي تبنى مفهوم "شن الحرب" ضد فيروس كورونا، شبهه كثيرون باستلهام مواقف وخطابات "لونستون تشرشل" رئيس الوزراء البريطاني؛ خاصةً في خطابه الشهير "الدم والتعب والدموع والعرق".

وتشير الصحيفة، إلى أن ماكرون سيخاطر بتمديد الإغلاق العام إلى أكثر من أسبوعين وإعلان تأجيل بدء العام الدراسي في نهاية الصيف، بينما يرى أحد مستشاري ماكرون أنه من المحتمل إلى حد ما أن تكون مدة هذا التمديد شهرًا واحدًا على الأقل.

واجهت إدارة ماكرون انتقادات بسبب رسائلها المختلطة حول الاختبار واستخدام أقنعة الوجه منذ أن بدأ الفيروس التاجي في الانتشار في فرنسا.

ومن المقرر أن يعالج الرئيس الفرنسي مشاكل مثل نقص المواد الطبية وحدة الإجراءات إضافة إلى احتمالية عودة العمل في بعد القطاعات، ويبدو أن كان عليه الاستشارة بأسلافه واللجوء إليهم قبل هذا الخطاب.

وحصل ماكرون على دعم رؤساء سابقين مثل فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي ، الذي كان قد استشاره بالفعل في بداية الأزمة، كما التقى بكثير من الأطباء والسياسيين وقادة الاحزاب.

في وقت سابق قال الإليزيه إن ماكرون أمضى الأيام القليلة الماضية في التحدث إلى عدد كبير من الجهات العامة والخاصة - الفرنسية والأوروبية والدولية - بشأن ما هو قادم وبشان تداعيات فيروس كورونا.

ويظهر استطلاع رأي صادم أن 75٪ من الفرنسيين يعتقدون أن الحكومة الفرنسية "تكذب بشأن الأزمة"، كما بين الاستطلاع انخفاض  الدعم الذي كان وراء الرئيس الفرنسي حيث تضائلت الثقة الممنوحة للرئيس ماكرون خلال التعامل مع أزمة كورونا.

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