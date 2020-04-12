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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:27 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد 12-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:

كشفت تقارير صحفية عن وضع لجنة التخطيط داخل صفوف الأهلي الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن حساباتها ليكون خليفة رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.

أسدل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل المثار حول مستقبله طوال الفترة الأخيرة بعد أن وقع رسميا لبيراميدز لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسدل أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الستار على الجدل المثار حول مستقبله طوال الفترة الأخيرة، بعد أن وقع رسميا لبيراميدز لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول إمكانية توقيع عقوبة على بيراميدز بعد إعلانه أمس بشكل رسمي ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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