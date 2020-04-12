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سيارات

بـ245 ألف جنيه.. سعر إم جي ZS مستعملة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

يعاني السوق المصري للسيارات حاليا من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.

 

وتعتبر سيارة أم جي 2019 ZS  موديل 2019 1500 سي سي تلقى إقبالا كبيرا في سوق السيارات المستعمل ووصل سعرها 245.00 ألف جنيه. 

 

وتتمتع هذه السيارة  بسعة  محرك 1500 سي سي، وبقوة تبلغ 123 حصان وهو معدل ضعيف للغاية حينما نقارنه بالسيارات الصينية الشهيرة مثل بي واي دي، وجيلي إمجراند.

 

 كما يصل عزم السيارة 135 نيوتن/متر على 4500 دورات خلال ستين ثانية، بحيث تقطع السيارة من وضع السكون مسافة مائة كيلومتر في الساعة خلال 10.9ثانية، الأمر الذي يدلّ على ضعف العزم الأقصى مقارنة بغيرها من السيارات.

يسع خزان الوقود بالسيارة ثمانية وأربعين لترًا، ويبلغ المعدل المتوسط لنفاد الوقود بالمركبة ستة لترات وثلاثة من عشرة لكل مائة كيلو متر، وكان يتوقّع أن يكون الاستهلاك أقلّ من ذلك توفيرًا على المستخدمين.

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