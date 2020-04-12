11 ألف سرير.. أسامة هيكل : المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا احتياطيا ..فيديو

قال اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه عند تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وجدنا من خلال الإحصاءات إن نسبة 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج الى مستشفى وبنسبة 7% حالات حرجة وحالات أعراضهم حادة والبقية أعراض متوسطة .









وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الحالات الحرجة الحالات الحادة والحالات المتوسطة هم من لهم الأولوية في الدخول الي المستشفيات ولكننا لم نصل الي هذه المرحلة .





وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن القوات المسلحة خلال الأسبوعين الماضيين استلموا 7 مدن جامعية و قاموا بتجهيزها بالتعاون مع التضامن الاجتماعي حتى تكون جاهزة لاستقبال الحالات وقاموا بتوفير 11 ألف سرير بالإضافة إلى مراكز الشباب .





وتابع أسامة هيكل ، أن الاطباء يجب ان نعطيهم قدرهم الكافي لما يقومون من فعله لأنهم هم الصفوف الأولي في الدفاع عن الوطن في هذه الازمة ويقومون بتعريض أنفسهم إلى الخطر .





واستكمل وزير الدولة للاعلام ، أن هناك 33% من حالات الاصابة بفيروس كورونا لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل كما انه متوسط الاقامة لمريض كورونا في المستشفي 8 ايام .









واشار الى اننا نسير الى الان حسب المعدلات كما ان الى الان مستشفيات وزارة الصحة قادرة علي التعامل مع الازمة بالاضافة تقديم العلاج الىاى مريض آخر ونحن بعيدين عن السيناريو السيء الى الان .