طلاب الصف الأول الثانوي يمتحنون الرياضيات إلكترونيا من منازلهم .. اليوم

يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2020 ، امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات.









ومن المقرر أن يمتحن الطلاب مادة الرياضيات إلكترونيا على منصة الامتحان من منازلهم ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الامتحان تجريبي وليس عليه أي درجات.









وكان طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحاناتهم طوال الاسبوع الماضي، حيث بدأت الامتحانات يوم الاحد 5 ابريل 2020، وامتحن الطلاب حتى الان مواد ( اللغة العربية يوم الأحد 5 أبريل ، اللغة الاجنبية الاولى يوم الاثنين 6 ابريل ، والاحياء يوم الثلاثاء 7 ابريل ، الجغرافيا يوم الاربعاء 8 ابريل ، واللغة الاجنبية الثانية يوم الخميس 9 أبريل 2020).









و نجح يوم الخميس الماضي 580 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحد واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح والتي دعت الطلاب لمقاطعة الدخول على الاختبار الإلكتروني.









وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة المنوفية كفر الشيخ الفيوم الاقصر البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة الغربية سوهاج قنا أسوان شمال سيناء جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية القليوبية البحيرة بنى سويف الإسماعيلية السويس مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية الإسكندرية المنيا اسيوط دمياط بورسعيد الوادي الجديد







وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات التجريبية تأتي تمهيدا لعقد امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 .







