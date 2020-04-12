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سيارات

النقابات العمالية بألمانيا تضغط لإعادة عمل وكلاء السيارات

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أغلقت العديد من شركات السيارات والوكالات حول العالم أبوابها الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ولكن العديد من الشركات واجهت مخاطر الإفلاس بسبب توقف النشاط .


وبناء على ذلك عانت العديد من النقابات العمالية بسبب توقف الانشطة ، ومنها نقابة عمال المعادن الألمانية "IG Metall" والتي تعتبر أكبر نقابة في البلاد، وكذلك الرابطة الألمانية لصناعة السيارات (VDA) ، والتي دعت المستشارة أنجيلا ميركل للسماح باستئناف مبيعات السيارات في أقرب وقت ممكن.


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وتم عمل خطاب وتوجيهه إلى المستشارة الألمانية بسبب أن العديد من شركات صناعة السيارات تواجه خطر الإفلاس بسبب ارتفاع المخزون الذي لا يمكن بيعه ، وقالت الأطراف الموقعة على الخطاب في رسالتها: "لا تستطيع الشركات استيعاب المزيد من السيارات المخزنة، حيث أن وقف عمليات البيع وكذلك الإنتاج أثر بشكل كبير على الصناعة، ولا يوجد حتى الآن موعد محدد لعودة النشاط مرة أخرى."


أحد الأسباب الذي ذُكرت في الرسالة للسماح للوكلاء باستئناف العمل هي فكرة أنه يمكن حماية العملاء والموظفين من العدوى بسهولة أكبر بالمقارنة مع متاجر البقالة المزدحمة والتي لا تزال مفتوحة حتى الآن، والسبب في ذلك هو أن صالات العرض بها مساحات كبيرة نسبيًا وعدد قليل من العملاء المتواجدين في نفس الوقت.


الجدير بالذكر أن ميركل بدأت محادثات مع مختلف صناع السيارات في البلاد لتحديد آليات عودة الإنتاج من جديد، حيث أن صناعة السيارات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني، وقد ركزت هذه المحادثات على العواقب التي قد لا يتحملها موردو السيارات في حال استمرت حالة الإغلاق .

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