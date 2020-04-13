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ثقافة

الثلاثاء.. باليه “كارمن” و”تانجو” ومسرحية “رجل القلعة” على يوتيوب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى

ضمن الكنوز الإبداعية التى تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، يبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 14 أبريل عرضا باليه “كارمن” و”تانجو”، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تعقبهما مسرحية ” رجل القلعة ” تأليف أبو العلا السلامونى وإخراج ناصر عبد المنعم .


باليه”كارمن” وضع موسيقاه الفرنسى العالمى جورج بيزيه وتدور أحداثه فى مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .
وباليه “تانجو” وضع موسيقاه استور بياتسولا وليروى أندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية بيونيس أيرس الساحرة لتشكل مزيجًا فنيا مبتكرًا .

أما مسرحية “رجل القلعة” من إنتاج المسرح القومى وتتناول قصة تولى محمد على حكم مصر وتستعرض الكثير من الأحداث التى صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبد الحميد ، زينب إسماعيل ، أشرف طلبة ، محمود إمام ، هنادي ، شادي الدالي ، سارة عادل ، بسمة سلامة ، ناصر شاهين ، محمود زكي ، ماجدة منير ، معتز السويفي – فاطمة محمد علي ، طارق كامل ، ياسر علي ماهر ، أشرف شكري ، يحيى محمود ، ألفريد كمال ، أشعار إبراهيم عبد الفتاح وموسيقى جمال عطية .

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