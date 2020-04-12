ابقى سعيدة يا أمى.. نيمار يتصدر تويتر بعد زواج والدته من فتى عمره 22 عاما.. ومتابعون: الحب مالوش كبير

بعد ان وضعت ام نيمار صورتها مع زوجها الجديد صاحب ال 22 عام قام نيمار بالتصور معه وتمني لهم حياة سعيدة ووالده ايضا قام بنفس الشي

دي عيلة صايعة يا راجل





أبو نيمار في التعليقات كان يهنئ زوجته السابقة على زواجها





كان حلم حياته انه يشوف نيمار واليوم صار حبيب امه





الحب مالوش كبير



