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رياضة

ابقى سعيدة يا أمى.. نيمار يتصدر تويتر بعد زواج والدته من فتى عمره 22 عاما.. ومتابعون: الحب مالوش كبير

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر  البرازيل نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب اعلان والدته البالغة من العمر 55 عاما زواجها بشاب يبلغ من العمر 22 عاما عقب انفصالها عن والد نيمار ووكيل اعماله فى نفس الوقت 
وقام نيمار بتهنئتها وعلق على صورتها على موقع التواصل الاجتماعى إننستجرام " ابقي سعيدة، أمي، أحبك "

وجاءت تعليقات رواد تويتر بالمزاح  كالاتى :

بعد ان وضعت ام نيمار صورتها مع زوجها الجديد صاحب ال 22 عام قام نيمار بالتصور معه وتمني لهم حياة سعيدة ووالده ايضا قام بنفس الشي
دي عيلة صايعة يا راجل

أبو نيمار في التعليقات كان يهنئ زوجته السابقة على زواجها

كان حلم حياته انه يشوف نيمار
واليوم صار حبيب امه

الحب مالوش كبير


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