التعليم المدمج بجامعة القاهرة يفتح باب التقديم بالمركز.. اليوم

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب الحجز لموعد اختبار القبول الجديد المحدد يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري، وذلك اعتبارا من اليوم، الإثنين الموافق 13 أبريل من الشهر نفسه.
وأضاف المركز، أن على الطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج التعليم المدمج، علما بأن الحجز إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: للراغبين فى التسجيل لأول مرة (الجدد)، إرسال صور أوراقك على عنوان واحد فقط من البريد الإلكتروني الخاص بالعاملين في شئون الدرسين:
* أ . محمد عبدالوكيل : [email protected]
* أ. محمد جبر : [email protected]
* أ. محمود عمران : [email protected]
وأضاف المركز، أن على الطلاب الراغبين فى الالتحاق ببرامج التعليم المدمج، علما بأن الحجز إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: للراغبين فى التسجيل لأول مرة (الجدد)، إرسال صور أوراقك على عنوان واحد فقط من البريد الإلكتروني الخاص بالعاملين في شئون الدرسين:
* أ . محمد عبدالوكيل : [email protected]
* أ. محمد جبر : [email protected]
* أ. محمود عمران : [email protected]
وتٌعد فاتورة امتحان القبول، وترسل رسالة لك لسداد مبلغ 150 جنيه رسوم امتحان القبول من خلال خدمة فورى كود (617) رقم (**)، وبإبلاغك أنك قمت بالسداد فى رسالة سيرد عليك برسالة بها استمارة موعد المقابلة.
وعن الأوراق المطلوبة (تُطبق القواعد) هى:
صورة المؤهل الدراسى، صورة شهادة الميلاد، صورة الموقف من التجنيد (للذكور) بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.
وطمئن المركز الطلاب، بأن لا تقلق من ظروف الكورونا الذى نأمل أن يرفعها الله العلى القدير عن مصرنا الحبيبة والعالم أجمع قريبا، مؤكدًا أنه مركز مصمم للعمل عن بُعد وبالتالى لا تقلقوا من عدم القدرة على الاتصال المباشر بالمركز فى المدينة الجامعية حيث تم اختصار إجراءات التسجيل وتصميمها لتتم كاملة عن بُعد فى خطوتين فقط.