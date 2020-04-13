التعليم المدمج بجامعة القاهرة يفتح باب التقديم بالمركز.. اليوم

وتٌعد فاتورة امتحان القبول، وترسل رسالة لك لسداد مبلغ 150 جنيه رسوم امتحان القبول من خلال خدمة فورى كود (617) رقم (**)، وبإبلاغك أنك قمت بالسداد فى رسالة سيرد عليك برسالة بها استمارة موعد المقابلة.





صورة المؤهل الدراسى، صورة شهادة الميلاد، صورة الموقف من التجنيد (للذكور) بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.



