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برلمان

وكيل إسكان النواب: التنمر على ضحايا كورونا لا يرضاه الدين ولا تقره الأخلاق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن رفضه التام للسلوكيات الشاذة والتنمر من جانب بعض المواطنين تجاه مرضى كورونا ووصل الأمر إلى حالات الوفاة.

وطالب وكيل إسكان البرلمان، فى تصريحات له، بحملة للتصدى للسلوك الخاطئ من قبل البعض ضد مرضى فيروس كورونا، وخلال إجراءات دفن المتوفين، قائلا إنها تصرفات يرفضها الدين ولا تتماشى مع الأخلاق.

ونوه في بيان له اليوم، بالسلوكيات المرفوضة من قبل بعض المواطنين تجاه طبيبة توفت بكورونا في محافظة الدقهلية، وهو ما أثار استياء عاما داخل المحافظة وخارجها وعلى مستوى الوطن بكامله.

وشدد المغازي على ضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية وتعليمية ودينية للتعريف بطريقة انتقال عدوى كورونا، خصوصا بعدما نفت منظمة الصحة العالمية انتقال العدوى بعد الوفاة.

وشدد المغازي أن التصرفات الفردية والشاذة مع طبيبة الدقهلية كانت بتحريض إخواني من جانب مجموعة من المرتزقة، وتصدت لهم الداخلية بكل حسم وهى رسالة لمن يتنمرون على ضحايا كورونا.

وأشار النائب إلى ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية من جانب الدولة، حتى نستطيع عبور هذا الأسبوع الأخطر في حياة الوباء وانتشاره داخل مصر.
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