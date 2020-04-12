تنفيذ 80 % من المتحف العالمي لقناة السويس

قال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء خلال تفقده لمشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية ان جميع المشروعات التى تنفذها الشركة في محافظات القناة وسيناء تسير بمعدلات قوية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.





وذلك مواكبًا على التطبيق الصارم لجميع الأجراءات الاحترازية والتى تطبقها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. واوضح مبارك ان معدلات تنفيذ مشروع المتحف تصل إلى 80٪.





واضاف ان المشروع عبارة عن اعمال انشائية وترميم اول مبنى ادارى لقناة السويس واعادتة لسالف عهدة ابان الافتتاح التاريحى لقناة السويس عام 1869وتأهلية ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشئتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.





كما يشمل المشروع أيضا ادارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويضيف ان المتحف يشغل مساحة عشرة الاف متر مسطح تمشل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة انفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.





وأضاف مبارك ان العمل بدء بترميم الاعمال الخشبية بالكشف عن اللون الاصلى الاخشاب ودهانات الحوائط الذى انشىء بها المبنى واعادتها لاصلها وازلة قواطيع الاخشاب المستحدثة وجدير بالذكر ان المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنية.