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تعليم

التعليم تعلن المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب الدمج والمنازل .. اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياســـمين بدوي
تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الاقنين 13 ابريل 2020 ،  المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الدمج ، وكذلك الصفين الاول والثاني الثانوي الدارسين بنظام المنازل .

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة  ، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

-  عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلًا عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

كما استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم معايير تقييم المشروعات واعتباره (مقبولا، أو غير مقبولا) وهي كالتالي:

- كتابة عنوان جذاب للمشروع
- عرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا 
- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.
- عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي.
- الإلتزام بجميع محاور المشروع البحثي.
- مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.
- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلًا عن هذا المشروع.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب وهي "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الإعدادية (الصف الثالث) والمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني والثالث) تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية وسيتم إضافة باقي المراحل الدراسية، ويمكن زيارتها عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg

وأضاف شوقي، أن المنصة مزودة بجدول مواعيد لبث الدروس الخاصة لكل مرحلة دراسية في فصول افتراضية، مشيرًا إلى أن الفصل الافتراضي يصل سعته إلى 10 آلاف طالب، كما أنه سيتم تسجيل هذه الدروس ووضعها على الموقع الخاص بالوزارة.

ووجه شوقي رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلًا: "نبذل أقصى مجهود لدينا ونعمل ليلًا ونهارًا للوصول إلى أبسط الطرق لتعليم الطلاب، وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية".
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