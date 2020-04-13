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اقتصاد

الاحتياطى الفيدرالى: طريق التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا طويل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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وكالات
قال "نيل كاشكاري"، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي،  إنه يتوقع أن يكون طريق التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا "طريقًا طويلًا وشاقًا" مبددا الآمال في  حدوث انتعاش "على شكل حرف V".

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقوم بتوسيع مجموعة أدواته أكثر من خلال إعلان حزمة بقيمة 2.3 تريليون دولار، تشمل تقديم القروض للشركات الصغيرة والسندات المحلية على مستوى الولايات والمقاطعات للمساعدة في التخلص من الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، يشير جيروم باول إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تسجيل "معدل بطالة مرتفع للغاية.. بسرعة مقلقة"، لكن عندما يحدث الانتعاش الاقتصادي سيكون قويًا.

وبالنظر إلى هذه الخلفية، نتوقع مبدئيا أن الاقتصاد سينكمش بأكثر من 12% في ذروة الانخفاض مقارنة مع انكماش بنحو 4% المسجل خلال الأزمة المالية العالمية، مع توقعات بعدم استرداد الناتج المحلي الإجمالي المفقود بشكل كامل حتى منتصف عام 2022.
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